Gina Lückenkemper hat gute Erinnerungen an Berlin: Hier feierte die 22-Jährige ihre bisher größten Erfolge. Nun wechselt die schnellste Frau Deutschlands von Bayer Leverkusen zum SCC Berlin. Warum sie sich in der Hauptstadt so wohlfühlt, erzählt sie im Interview.

Gina Lückenkemper: Da kommen noch einmal Emotionen hoch, die ich hier auf dieser erleben durfte. Gerade vom EM-Finale über 100 Meter, bei dem ich Silber geholt habe. Jedes Mal, wenn ich diese Bahn betrete, dann kribbelt es in meinen Händen und Füßen. Da würde ich am liebsten direkt wieder losrennen.

Und die schönen Erinnerungen sind der Grund für Ihren Wechsel zum SCC?

Ja, genau. Ich verbinde mit Berlin wahnsnning viel in meiner sportlichen Karriere. Die Stadt nimmt einen sehr, sehr großen Stellenwert ein. Ich bin hier mit dem ISTAF mein erstes internationales Meeting 2015 gelaufen. Das war so der Startschuss für meine Karriere. Seit dem ging es immer weiter nach oben. Ich hab mich hier schon immer wohlgefühlt, in der Stadt und dem Stadion. Es ist an der Zeit, an die Stadt, die mir so viel gibt, etwas zurückzugeben.