Da hatte Fabian Wiede bereits zum ersten Mal in dieser Partie das Parkett in der Kieler Arena betreten. Der Rückraumspieler der Füchse feierte sein Comeback nach vier Wochen Verletzungspause und kam vor allem bei Überzahlspiel der Berliner zum Einsatz. Er sollte die Entscheidungen treffen, die Ergebnisse blieben allerdings überschaubar - nur einen Assist konnte Wiede bei seinem Comeback beisteuern.

Die Ausgangslage vor dem Spiel hätte unterschiedlicher kaum sein können: Während die Füchse ohne acht verletzte Stammspieler und mit der tabellarischen Hypothek von bereits fünf Niederlagen nach Kiel reisten, konnte der THW zuletzt zehn Mal in Folge gewinnen. Aber die Füchse boten dem Gastgeber lange Paroli, zeigten vor allem in der ersten Halbzeit eine giftige und kämpferische Leistung - in der Schlussphase der ersten Hälfte gingen sie sogar mal mit zwei Toren in Führung, nach Jakob Holms Treffer zum 11:9 aus Berliner Sicht (23. Minute).

Für ihn selbst wird es wichtig gewesen sein, vor dem Rückspiel in der entscheidenden Qualifikationsrunde zur EHF-Cup-Gruppenphase gegen Aalborg am Sonntag (15 Uhr in der Max-Schmeling-Halle) Spielpraxis zu sammeln. "Ich habe mich gut gefühlt", sagte Wiede zu seinem eigenen Comeback, am Wochenende will er "mehr spielen" und helfen, die Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen.

