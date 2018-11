imago sportfotodienst / Jan Huebner Audio: Inforadio | 25.11.2018 | 16:44 | Nikolaus Hillmann | Bild: imago sportfotodienst / Jan Huebner

Handball | 28:23-Erfolg gegen Aalborg - Füchse ziehen in EHF Cup-Gruppenphase ein

25.11.18 | 16:53

Mit einem Kraftakt hat der Titelverteidiger Füchse Berlin die Gruppenphase des EHF-Cups erreicht. Durch den 28:23-Erfolg machten die Berliner am Sonntag die unglückliche 29:31-Hinspielniederlage gegen den dänischen Vertreter Aalborg HB vor einer Woche wett.

Fahrig, konfus und kopflos

Trotz der immensen Personalnot hatte Füchse-Trainer Velimir Petkovic vor dem Spiel kein Geheimnis aus der Bedeutung des Spiels gemacht. Als "lebenswichtig" bezeichnete der 62-Jährige das Weiterkommen gegen Aalborg. Trotz der markigen Ansage kam sein Team vor den rund 7.400 Zuschauen in der Max-Schmeling-Halle zunächst überhaupt nicht ins Spiel und präsentierte sich in den ersten 20 Minuten fahrig, konfus und kopflos. Zwischenzeitlich führten die Dänen gar mit sechs Toren und retteten immerhin noch einen 13:11-Vorsprung in die Pause.

Auch Torwart Heinevetter unter den Torschützen

Deutlich konzentrierter gingen die Füchse dann den zweiten Durchgang an, standen in der Defensive extrem sicher und zeigten sich offensiv deutlich konsequenter als zuvor. Die enorme Leistungssteigerung drückte sich auch im Spielstand aus. Zunächst gelang Bjarki Elisson der vielumjubelte Ausgleich, ehe die Füchse in der 38. Minute mit 16:15 in Führung gingen. Spätzestens von da an hatte Petkovics Team Oberwasser und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Selbst Torhüter Silvio Heinevetter trug sich mit dem 21:17 in die Torschützenliste ein. Nach einer hitzigen und zerfahrenen Schlussphase hieß es am Ende 28:23. Erfolgreichster Füchse-Werfer war mit sechs Treffern einmal mehr Kapitän Hans Lindberg.



EHF-Cup als größte Titelchance