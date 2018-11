Herthas Flügelstürmer Javairo Dilrosun könnte sein Debut für die niederländische Nationalmannschaft geben. Der 20-Jährige steht im Aufgebot für die Nations-League-Spiele gegen Frankreich (16. November) und die DFB-Elf (19. November). Das gab der niederländische Fußball-Verband am Freitag bekannt. Mit zwei Toren und drei Vorlagen in seinen ersten Profispielen hatte Herthas Neuzugang auf sich aufmerksam gemacht.

Der deutsche Nachwuchs trifft am Freitag, den 16. November, in Offenbach auf die Niederlande. Am 19. November tritt die deutsche U-21 in Reggio Emilia gegen Italien an.

In Italien und San Marino findet im kommenden Jahr die Europameisterschaft statt, dafür hatte sich die DFB-Elf im Oktober souverän qualifiziert.