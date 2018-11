Veteidiger Jordan Torunarigha steht vor der Rückkehr in den Profi-Kader von Hertha BSC. Der 21-jährige spielte am Sonntag für Herthas U-23. Beim 3:0 Sieg der Berliner gegen den FSV Budissa Bautzen spielte der U-21 Nationalspieler über 70 Minuten und dürfte damit am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf wieder zum Kader gehören.

Auch Marko Grujic nimmt wieder am Mannschaftstraining teil. Ähnlich wie Torunarigha fehlte der Neuzugang in den letzten Wochen. Er hatte sich am vierten Spieltag im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach einen Bänder- und Kapselrisses im Knöchel zugezogen. Der Serbe soll diese Woche wieder in Teamtraining einsteigen.