Hertha BSC hat im DFB-Pokal-Achtelfinale hat einen echten Hammer zugelost bekommen. Die Berliner haben zwar ein Heimspiel, müssen aber gegen den Rekordmeister FC Bayern München antreten. In der Fußball-Bundesliga hatten die Berliner in dieser Saison bereits einen 2:0-Sieg gegen die Bayern feiern können. Die Achtelfinals werden am 5. und 6. Februar ausgespielt.

In der zweiten Runde hatte sich Hertha beim SV Darmstadt mit 2:0 durchsetzen können. Die Berliner träumen jedes Jahr vom Finale im heimischen Berliner Olympiastadion - mit dem Vorjahresfinalisten aus München bekamen die Berliner im Rahmen der Sportschau nun den vielleicht schwersten aller Gegner zugelost. Der FC Bayern ist zudem auch mit 18 Triumphen Rekordpokalsieger.



"Irgendeiner muss ja in jeder Runde gegen die Bayern spielen", twitterte Hertha-Coach Pal Dardai mit einem Augenzwinkern. "Wir freuen uns auf ein volles Olympiastadion." Manager Michael Preetz bewertete die Auslosung etwas pragmatischer: "Bayern ist natürlich ein sehr schöner Gegner, aber dieses Spiel hätten wir uns gerne erst im Mai gewünscht."