Hertha-Torwart Jonathan Klinsmann wurde kurzfristig in die Nationalmannchaft der USA berufen. Der US-Verband nominierte Klinsmann für das Spiel der Amerikaner gegen England am kommenden Donnerstag, 15. November, in London. Für Klinsmann ist es die erste Nominierung in die A-Nationalmannschaft.

Insgesamt werden elf Herthaner zu ihren Nationalmannschaften reisen. Wie Klinsmann wurde auch Javairô Dilrosun zum ersten Mal nominiert. Mit den Niederlanden trifft Dilrosun auf Frankreich und Deutschland. Valentino Lazaro (Österreich), Rune Jarstein (Norwegen), Vladimir Darida (Tschechien), Peter Pekarik, Ondrej Duda (beide Slowakei), Mathew Leckie (Australien) und Muhammed Kiprit (türkische U21) werden sowohl in Nations-League Partien als auch in Testspielen für ihre Teams auflaufen.