Mit was für Themen haben Sie zu tun? Mit was müssen Sie sich auseinandersetzen?

Pyrotechnik ist eine auf Polizei- und Fanseite sehr leidenschaftlich geführte Debatte, die meines Erachtens sehr bigott dahergeht. Früher galt das Zünden als Stimmungsbild, wurde auch gerne gesehen. Die Kameras der Fernsehsender, die heute so fürchterlich auf entsetzt machen, wenn eine Fackel gezündet wird, haben früher gerne drauf gehalten. Da hieß es dann: 'Ach, das ist aber eine tolle Stimmung hier.' Heute ist es genau andersherum und wird genauestens verfolgt. Die Sicherheit wurde erhöht, die Polizei hat unheimlich aufgerüstet, die Fans werden durchgehend im Fanblock gefilmt. Es gibt szenekundige Polizeibeamte im Fanblock, die anschwärzen und jede Fackel wird so verfolgt.

Es wurde ja versucht, in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und ordnungsrechtlichen Bestimmungen einen Raum innerhalb der Kurve zu schaffen, wo unter gefahrlosen Bedingungen abgebrannt werden kann. Aber dagegen weigern sich die Offiziellen. Was schon zeigt: Es geht ihnen nicht um Sicherheit und Ordnung, es geht darum zu sagen: 'Du Ultra, Du zündest hier kein Pyro. Wir reglementieren Dich und Du hast Dich daran zu halten.' Sogar die Versuche aus Dänemark, mit kalten Pyros, wurden gar nicht erst in Diskussionen oder Verhandlungen aufgenommen. Sie wurden gleich kategorisch abgelehnt. Und das zeigt mir: Es wird keine ehrliche Debatte geführt.

Wie beurteilen Sie die Geschehnisse auf den Rängen beim Auswärtsspiel von Hertha BSC bei Borussia Dortmund? [Dort war u.a. hinter einem großen Banner Pyrotechnik abgebrannt worden. Anm.d.Red.]

Ich habe das Spiel mit einem Freund in einer Berliner Kneipe geschaut - bin also nicht mit nach Dortmund gefahren und war nicht vor Ort. Ich war sehr überrascht, dass ich noch vor Ablauf der ersten Halbzeit ein Twitter-Statement der Polizei Nordrhein-Westfalen gelesen habe. Es hieß ein "erfolgreicher Einsatz" gegen kriminelle Chaoten sei geglückt. (...) In den folgenden Tagen habe ich mich um Informationen bemüht und Videos gesichtet. Im Nachgang musste ich feststellen: Es lag ein Einsatz der Polizei vor, der grob unverhältnismäßig war. Da hat also der Einsatzleiter der Polizei NRW seine Trachten-Truppe reingeschickt, wohlwissend, dass er eine "heilige Kuh" - also das Banner - angreift. Auch die Reaktion war ihm im Vorfeld bewusst und sie wurde trotzdem provoziert.