Sportlich stellt sich nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg die Frage, wie Dardai seine Mannschaft wieder in die Spur bekommt. "Fakt ist, wir müssen uns steigern," sagte der Ungar vor dem Heimspiel am Samstag gegen Hoffenheim. Allerdings scheint doch einiges an Personal zu fehlen, um dem sportlichen Abwärtstrend zu trotzen. Fragen dazu blockte Dardai ab. So wollte er sich nicht festlegen, ob der wiedergenesene Marko Grujic oder Per Skjelbred im Mittelfeld auflaufen.

"Ich bin mir nicht sicher, ob es bei Grujic schon für 90 Minuten reicht", sagte Dardai. Entscheidet er sich für den Serben als Joker, dann dürfte Skjelbred die erste Alternative sein. Auch der Norweger hatte zuletzt drei Spiele (in der Liga und im Pokal) ausgesetzt. "Egal, wer von beiden spielt, am Ende wollen wir die drei Punkte", so Dardai. Auch eine Reihe weiter vorne muss er sich enscheiden: Stürmt Davie Selke oder Vedad Ibisevic in der Startelf? Auch dabei will sich Dardai noch nicht festlegen: "Beide machen gute Trainingseinheiten, beide haben ihren Vorteil", so Dardai. Eine Doppelspitze Selke und Ibisevic schloss er allerdings aus.