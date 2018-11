Hertha BSC kann sich Hoffnung auf den Verbleib von Marko Grujic machen: Die Liverpool-Leihgabe sagte im B.Z.-Interview, er könne sich vorstellen, auch in der kommenden Saison für den Fußball-Bundesligisten aufzulaufen: "Es ist mein großes Ziel, bei Liverpool zu spielen. Aber ich habe Zeit. Ein weiteres Jahr bei Hertha würde mir gut tun."

Grujic hatte als Neuzugang gleich eine wichtige Rolle bei Hertha BSC eingenommen. Als die Berliner zu Saisonbeginn in die oberen Tabellenregionen stürmten, war der Mittelfeldspieler einer der wichtigsten Akteure. Gegen Gladbach verletzte er sich dann schwer, fiel neun Wochen aus. Eine Zeit, in der der Aufwärtstrend der Hertha endete. Sicherlich nicht nur wegen des Grujic-Ausfalls - und doch war sein Fehlen spürbar.

Im B.Z.-Interview fand er nur lobende Worte für seine derzeitige Heimat. Auf und neben dem Platz: "Ich fühle mich in Berlin einfach richtig wohl", sagte Grujic - und: "Meine Mitspieler ticken wie ich. Jeder will hier Ballbesitz und offensiven Fußball spielen." Das habe er "von Tag eins an geliebt".