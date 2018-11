Es war ein kurzes Debüt für Javairo Dilrosun im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft: Unmittelbar vor der Pause wurde der Mittelfeldspieler von Hertha BSC am Montagabend in Gelsenkirchen im Duell mit Deutschland eingewechselt - in der 66. Minute musste er bereits wieder vom Feld. Der Grund waren muskuläre Probleme bei dem 20-Jährigen. Am Dienstag hat der Fußball-Bundesligist nun mitgeteilt, dass Dilrosun bis auf Weiteres pausieren müsse.