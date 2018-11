imago sportfotodienst Audio: Inforadio | 29.11.2018 | Sebastian Schöbel | Bild: imago sportfotodienst

Wohngenossenschaft will am Standort Wohnungen bauen - Steine auf dem Weg zum Hertha-Stadion

30.11.18 | 06:38 Uhr

Auf dem Weg zum neuen Stadion droht Hertha möglicherweise ein unüberwindliches Hindernis: Wo die Wunsch-Arena 2025 eröffnen soll, stehen bisher Wohnungen einer alteingesessenen Genossenschaft. Und die hat ganz andere Pläne. Von Sebastian Schöbel

Die Geschichte hat etwas Tragisches: Die Genossenschaft 1892 e.V., eine der ältesten in Berlin, teilt mit Hertha BSC nicht nur das Geburtsjahr, der Verein und die Genossen verbindet auch eine lange Freundschaft. Bis vor kurzem war die Genossenschaft sogar Sponsor bei Hertha, bekam Freikarten für Heimspiele und zählt Hertha-Fans zu ihren Mietern. Nun aber drohen die Interessen beider Seiten zu kollidieren: Für Herthas geplante neue Fußballarena müssten 24 Wohnungen in der Sportforumstraße abgerissen werden. Wohnungen, die einst von britischen Soldaten bewohnt wurden und heute der Genossenschaft 1892 gehören. In einem Brief, der dem rbb vorliegt, hatte Sportsenator Andreas Geisel den Anwohnern versichert: "Falls Hertha BSC einen Neubau favorisiert und selbstständig finanziert, kann dieser selbstverständlich nur unter strenger Beachtung des Denkmalschutzes umgesetzt werden. Auch darf ein Neubau auf keinen Fall auf Kosten von bestehendem Wohnraum entstehen, da wir bereits heute in Berlin über zu wenig Wohnraum verfügen."

Mehr zum Thema Hertha BSC Finanzierung ungeklärt - Hertha will neues Stadion am 25. Juli 2025 eröffnen Obwohl es bisher mehr offene Fragen als Antworten gibt, hat Hertha BSC bereits einen konkreten Zeitplan für den Stadion-Neubau präsentiert. Bei der Veranstaltung "Hertha im Dialog" wurde den Fans die Einweihung der neuen Arena für 2025 in Aussicht gestellt.

Anwohner würden sich eher neue Nachbarn wünschen

Inzwischen geht es aber nicht mehr nur um bestehende Wohnungen: Nach Informationen des rbb plant die Genossenschaft an der Sportforumstraße auch den Bau neuer Wohnungen. Gespräche mit dem Bezirk darüber laufen bereits. Der Charlottenburger CDU-Abgeordneten Andreas Statzkowski kennt die Pläne und hat mit den Anwohnern gesprochen. Die wünschten sich eher mehr Nachbarn, so Statzkowski, und würden es begrüßen, sollte die Wohnungsbaugenossenschaft dort weitere Wohnungen schaffen. Hertha BSC hat den Anwohnern in der Sportforumstraße versprochen, adäquaten und vergleichbaren Wohnraum als Ersatz zu besorgen, und zwar in der unmittelbaren Nähe ihres jetzigen Wohnorts. Das sei kein Akt der Großzügigkeit, will Statzkowski klarstellen. "Das ist schlicht Gesetzeslage", sagt er. Es handle sich um Marketing, "man versucht, so zu tun, als ob man Gönner ist, dabei ist man in der Pflicht, Ersatz zu schaffen."

Zwei Varianten für Genossenschafts-Anwohner

Wie der rbb nun erfahren hat, sind zwei Varianten im Gespräch: Eine Option wäre eine Einigung mit dem Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Der plant auf dem Areal der ehemaligen Alliiertensiedlung aus den 1950er Jahren unweit des Olympiastadions ein neues Quartier mit rund 580 Wohnungen. Allerdings ist zweifelhaft, dass die heutigen Genossen der 1892 künftig Mieter der Deutsche Wohnen werden wollen. Für einen Umzug auch denkbar wäre ein Neubau auf den Baumannschen Wiesen zwischen Murellenteich und U-Bahnhof Ruhleben. Doch auch hier gibt es ein großes Problem, so Statzkowski: "Diese Grünanlagen stehen unter einem besonderen Schutz durch das Bürgerbegehren, das im Bezirk beschlossen worden ist. Das Bezirksamt müsste gegen den Bürgerwillen einen Bauentscheid erlassen. Das sehe ich problematisch." Und es ist unwahrscheinlich: Die Senatsumweltverwaltung will hier und an mehreren anderen Orten in der Stadt ein Projekt für Wildbienen verwirklichen, mit insgesamt 1,7 Millionen Euro Förderung bis 2022.

Volksinitiative gegen neues Stadion im Gespräch

Unter den Anwohnern rund um das Olympiagelände wird nun bereits eine Volksinitiative gegen das neue Stadion besprochen. Im Abgeordnetenhaus dürfte die veränderte Lage für noch mehr Skepsis gegenüber Herthas Plänen sorgen. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher warnte den Verein schon mal vor: Allein das Bauplanungsverfahren dürfte mindestens zwei Jahre dauern - mindestens. Sofern das Abgeordnetenhaus vorher zustimmt - was zumindest in diesem Jahr nicht mehr passieren wird.