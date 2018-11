Es lief die 25. Minute im Spiel von Hertha BSC am vergangenen Samstag in Düsseldorf, da musste Innenverteidiger Niklas Stark verletzt vom Feld. Nun steht fest: Der 23-Jährige fällt mit einer Knochenprellung für mehrere Wochen aus - die Hinrunde ist für ihn vorzeitig beendet. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag auf seiner Homepage mit.