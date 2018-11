Video: rbb24 | 19.11.2018 | Martin Zimmermann & Andreas Witte | Bild: Hertha BSC

Finanzierung ungeklärt - Hertha will am 25. Juli 2025 ein neues Stadion eröffnen

19.11.18 | 23:09 Uhr

Bei der Veranstaltung "Hertha im Dialog" sucht der Verein regelmäßig den Austausch mit den Fans. Am Montag war es wieder an der Zeit, es ging vor allem um den geplanten Stadionneubau. Der soll nun ein Geburtstagsgeschenk der Hertha an sich selbst werden.



Am 25. Juli 2025 soll es soweit sein. Zumindest, wenn es nach Hertha BSC geht. Denn pünktlich zum 133. Vereinsgeburtstag will der Bundesligist sein neues Stadion eröffnen. Den Termin nannte Klaus Teichert, der Geschäftsführer der Stadion GmbH, am Montag im Rahmen der Veranstaltung "Hertha im Dialog", einem regelmäßigen Treffen von Fans und Vereinsführung. "Wir wollen es laut und eng", beschrieb Teichert die geplante Arena und will damit die Anforderungen an ein reines Fußball-Stadion erfüllen. Genau 55.137 Zuschauer sollen dort Platz finden. Als Termin für den Baubeginn nannte Teichert den Januar 2022.



Senat muss noch zustimmen

Wie realistisch ein Neubau bei all den konkreten Plänen wirklich ist, konnte die Vereinsführung allerdings nicht verraten. Denn der maßgebliche Senatsbeschluss und vor allem der Finanzierungsplan für das kostenintensive Projekt stehen noch aus. "Die Finanzierung muss stabil sein", meinte Teichert und "die Kosten für den Betrieb werden nicht höher sein als jetzt im Olympiastadion". Mit dem Senat will sich Hertha spätestens im ersten Quartal des kommenden Jahres über einen Erbbaupachtvertrag einig sein. Vor allem die unklare Zukunft des Olympiastadions erschwert die Verhandlungen. Der Senat fürchtet den Leerstand des zur Fußball-WM 2006 aufwendig sanierten Runds und die damit verbundenen Kosten.



Einigung mit Anwohnern angestrebt

Ein weiteres Problem hat Hertha BSC mit Anwohnern des Olympiaparks zu lösen. Noch in diesem Jahr will sich der Verein mit ihnen austauschen. 24 Wohnungen müssten für die neue Arena abgerissen werden, es gibt Proteste der Anwohner und Verständnis dafür bei Teichert. Er strebt eine "akzeptable und verträgliche Lösung" an und zeigte sich optimistisch, dass dies auch gelingen wird. Die zahlreich erschienenen Hertha-Fans nahmen die Ausführungen Teicherts größtenteils mit Wohlwollen entgegen.

Die Negativ-Schlagzeilen der letzten Wochen waren hingegen kein Thema. Kritische Fragen zu den Fanausschreitungen in Dortmund, dem daraufhin verhängten Fahnenverbot oder den zuletzt fünf sieglosen Bundesligaspielen gab es nicht. Das könnte sich in einer Woche bei der Mitgliederversammlung ändern.



