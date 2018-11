DFB-Pokal: Union verliert in Dortmund

Wie schon 2016 hat Union Berlin die Sensation in Dortmund denkbar knapp verpasst: Am Mittwochabend verlor der Zweitligist in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Bundesliga-Spitzenreiter Dortmund mit 2:3 nach Verlängerung.