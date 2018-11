Der 1. FC Union ist stark in die neue Saison gestartet, hat mit nur acht Gegentoren die beste Abwehr der Liga - und heute Abend mit dem Hamburger SV einen schweren Gegner vor der Brust. Innenverteidiger Florian Hübner rechnet seinem Team trotzdem gute Chancen aus.

Florian Hübner: Ne, das habe ich noch nicht wahrgenommen. Natürlich ist es schön zu hören, dass ich dabei bin, aber ich denke am wichtigsten ist der Erfolg der Mannschaft. Im Moment machen wir es ganz gut und versuchen immer weiter am Erfolg zu arbeiten.

Ja, klar. In Hamburg ist es sehr schwer zu spielen. Sie gehen als Favorit in das Spiel und wir werden versuchen, sie zu ärgern. Wenn wir unser Spiel gut durchsetzen können, hinten gut stehen und nach vorne immer wieder Nadelstiche setzen, werden wir auch in Hamburg eine gute Leistung abrufen können.