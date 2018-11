Beim ISTAF-Indoor am 1. Februar 2019 werden in der Berliner Arena am Ostbahnhof zum ersten Mal im Diskuswerfen Frauen gegen Männer antreten. Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, nehmen vier Frauen und vier Männer in jeweils sechs Versuchen den Wettkampf miteinander auf.

"Diskus ist die große Attraktion dieses Meetings und vielleicht die einzige Disziplin, in der ein Teamwettbewerb Sinn macht", sagte der Direktor Martin Seeber bei der Pressekonferenz in Berlin am Dienstag.