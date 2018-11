Autos, Sonnenbrillen, Sneaker und teure Uhren: Der Leser taucht ein in die Welt des Nationalspielers. Der gebürtige Berliner zeigt seine Geschmäcker in Mode, Musik und Lifestyle - abseits des Spielfelds. Dass dieser Lebensstil von einem Millionengehalt finanziert ist, wird auf den ersten Blick deutlich. Die Preise der jeweiligen Produkte werden nicht verheimlicht und belaufen sich nur selten auf unter hundert Euro. Einzig das Poster des schlafenden Rappers Kanye West ist bereits für fünf Euro zu haben. "Chill like Kanye" heißt es hier. Entspannt, urban und stilvoll - so präsentiert sich der Weltmeister in seinem Magazin. Boateng zeigt, was ihn interessiert und beschäftigt, wenn er nicht gerade in den Fußballstadien dieser Welt spielt.