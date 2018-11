Berlinerin tritt in Bahrain an

Eine Gegnerin trennt Julia Dorny noch vom Triumph. Die 28-Jährige Berlinerin steht bei der WM im "Mixed Martial Arts" in Bahrain im Finale. Ein Sieg in diesem Kampf - und Dornys großer Traum wäre plötzlich ganz nahe. Von Johannes Mohren

Es ist eine Mischung aus Druck und Freude, mit der Dorny auf diesen Moment schaut. Viel darüber sprechen will sie nicht - eigentlich gar nicht. Einen Satz sagt sie doch - und es ist einer, in dem die ganze Bedeutung steckt: "Ich bin mir bewusst, dass ein Kampf entscheidend sein kann über meine gesamte Kampfsport- und auch berufliche Karriere."

Julia Dorny ist angespannt, daraus macht sie keinen Hehl. Und alles andere wäre wohl auch ein Wunder, so kurz vor ihrem großen Kampf. Bei der Weltmeisterschaft im "Mixed Material Arts" steht die 28-Jährige Berlinerin im Finale. Am Samstag steigt sie in Bahrain in den Ring. Kampf 15 der Liste an diesem Tag ist der, in dem es für sie zählt.

Mixed Martial Arts (MMA) ist eine Vollkontaktsportart, bei der Techniken aus verschiedenen Kampfsportarten zusammentreffen. Darunter zählen zum Beispiel Boxen, Kickboxen, Judo, Ringen, Jiu-Jitsu oder Taekwondo. Bei Wettkämpfen sind die Gegner in Gewichtsklassen eingeteilt. Gekämpft wird in einem Oktagon, einem Achteck, in mehreren Runden. Die Dauer und Anzahl der Runden variiert je nach Veranstaltung. Einen Sieg erreicht man unter anderem durch K.O. oder durch einen Punktsieg.

Am Tag davor heißt es "Gewicht machen". 65,8 Kilogramm darf Dorny wenige Stunden vor dem Kampf auf die Waage bringen. So sehen es die Regularien in ihrer Klasse vor, dem Federgewicht. Das diktiert die unmittelbare Vorbereitung: ein bisschen Sport, wenig bis nichts essen, trinken nur bis 15 Uhr - und abends noch einmal schwitzen in Wanne oder Sauna.

Bislang war Dorny bei der WM einmal im Ring. Da besiegte sie ihre chinesische Konkurrentin Meng Chen in der zweiten Runde "mit einer Würge". Zum Auftakt hatte sie ein Freilos gehabt. Kein Zeichen von Glück - sondern ein Beweis ihrer jahrelangen Klasse: Dorny steht in der Weltrangliste auf Platz eins, der spätere Turnier-Einstieg war der Lohn dafür. Bei der Wahl zur "Best Female Athlet", die bereits im Rahmen der WM bereits stattfand, kam sie unter die Top fünf.

Erst im Juni diesen Jahres wurde Dorny Europameisterin. Und das ausgerechnet gegen die Frau, die ihr nun auch im Finale der WM gegenüberstehen wird - die Finnin Jenni Kivioja. Ein gutes Zeichen? "Wenn ich im Tunnel bleibe, ist alles möglich", sagt die Berlinerin. Mehr nicht. Sie verdient ihr Geld als Journalistin. "Ich würde auch diese Fragen stellen", sagt sie. Und bittet um Verständnis, dass sie sie trotzdem nicht beantworten will und kann - so kurz vor dem Kampf.