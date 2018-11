Jedes Wochenende brennt Pyrotechnik in Deutschlands Fußballstadien. Für einige Fans gehören die Fackeln zum Fußball dazu, der DFB bestraft ihren Einsatz mit Verboten und Geldstrafen. Eine mögliche Kompromisslösung kommt nun aus Dänemark: Kaltes Feuer.

Pyrotechnik ist seit Jahren eins der größten Konfliktthemen zwischen Fußballfans und den Verbänden. Auch bei Hertha BSC gab es in den vergangen Wochen und letzten Jahren mehrfach Konflikte zwischen Fans und Vereinsführung, sowie diverse Geldstrafen durch den DFB wegen des Abbrennens von Pyrotechnik.

Ein neuer Ansatz im Konflikt könnten nun sogenannte "kalte Pyros" sein. Ein dänischer Pyrotechniker entwickelte die deutlich kälteren Bengalischen Feuer, die eine Kompromisslösung für beide Parteien sein könnten.

Ein "normales" Bengalisches Feuer wird bis zu 2.000 Grad heiß und somit von vielen Seiten auf einer voll besetzten Stadion-Tribüne als zu gefährlich eingestuft. Die Neuentwicklung des Pyrotechnikers Tommy Cordsen hingegen wird nur bis zu 230 Grad heiß – ein deutlicher Unterschied. Die Fackeln könnten im Notfall also auch mit Wasser gelöscht werden, was bei den bisherigen Fackeln nicht möglich war. Hinzu kommt, dass auch die Rauchentwicklung, die in der Vergangenheit bei den illegalen Fackeln oft bemängelt wurde, bei den neuen Bengalischen Fackeln weitaus geringer ist.