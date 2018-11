dpa/Seyum Audio: Radioeins | 28.11.2018 | Interview mit Frank Nürnberger | Bild: dpa/Seyum

Interview | Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger - "Rechtsextremisten versuchen, Sportvereine zu unterwandern"

29.11.18 | 06:31 Uhr

Kampfsport fasziniert die rechte Szene immer mehr, das zeigte sich zuletzt beim "Kampf der Nibelungen" im sächsischen Ostritz. Auch in Brandenburg wächst das Interesse der Szene an Kampfsport, schildert Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger im Interview.

rbb|24: Herr Nürnberger, der "Kampf der Nibelungen" war ja ein bundesweit viel diskutiertes Sportevent - allerdings in Sachsen. Beobachten Sie solche Tendenzen auch in Brandenburg? Frank Nürnberger, Leiter des Verfassungsschutzes Brandenburg: Dass der Kampfsport in der rechtsextremistische Szene ein Phänomen ist, ist nichts Neues. Das haben wir bereits im Verfassungsschutzbericht 2011 erwähnt. Dort hatten sich schon in Südbrandenburg entsprechende Strukturen herausgebildet, unter anderem die Widerstandsbewegung Südbrandenburg, die sogenannten "Spreelichter". Was wir jetzt neu haben, das ist insbesondere in diesem Jahr eine starke Abfolge von vielen Kampfsportveranstaltungen, die auch sehr viele Besucher angezogen haben, also mehrere hundert, teilweise tausend Besucher. Und neu ist auch, wie offen die Szene mittlerweile vorgeht.

Frank Nürnberger dpa/Hirschberger Der Jurist Frank Nürnberger ist seit Anfang Februar 2018 Leiter des Verfassungsschutzes in Brandenburg. Zuvor hatte der 47-jährige Thüringer fünf Jahre lang die Zentrale Ausländerbehörde Brandenburgs in Eisenhüttenstadt geleitet.

Inwiefern? Früher sind diese Box- und Kampfevents klandestin durchgeführt worden, das heißt, es gab dann Zwischen-Trefforte, und dann wurde man weiter gelotst bis zum eigentlichen Treff, damit die Polizei das nicht verhindern kann. Mittlerweile, etwa zuletzt beim "Kampf der Nibelungen" in Ostritz, können Sie ganz öffentlich Karten buchen und alles ist durchorganisiert wie ein Boxevent, mit Nummern-Girls und Monitoren überm Boxring, vegetarischem Essen und allem was dazu gehört, also eine komplett durchindustrialisierte Geschichte mit Beziehungen bis in die Ukraine und die USA.

Sind das "nur" diese Kampfsportevents oder sind auch ganze Vereine von Rechtsextremisten unterlaufen? Das ist ein Phänomen. Wir haben es auch, dass die Rechtsextremisten versuchen, Sportvereine zu unterwandern, um so ihre Ideologie subkutan zu verbreiten. Das haben wir ja teilweise auch im Fußball, auch in einem Drachenbootverein im Norden Berlins, über den bereits berichtet wurde. Also man versucht anschlussfähig zu sein und die eigene Ideologie unterschwellig zu verbreiten - und der Kampfsport ist da eben auch eine wunderbare Geschichte, weil man quasi den starken germanischen Mann kultivieren und propagieren will. Und das zieht natürlich.

Für viele, die sich für Kampfsportvereine interessieren, ist es sicher auch interessant, wie man die Gruppen erkennt, die Kampfsport bewusst betreiben, um ihn mit Gewalt auf die Straße zu bringen. Wie trennt man die von denen, die einfach nur den Sport machen wollen? Also ein klassischer Judo- oder Karate-Verein ist sicherlich unauffällig. Das Besondere bei diesen Kampfsportvereinen, die auf Mixed Martial Arts oder Hooligan-Kämpfe und Team-Fights setzen, da werden Sie auch immer schon sehr schnell die Ideologie sehen, also die Vorbereitung auf den Tag X, die Ablehnung des Systems und die unterschwellige Drohung, etwa gegen die Polizei. Das fällt dann schon auf. Und wenn Sie dann in der Szene verankerte Personen mit den entsprechenden Tattoos sehen, da sollte man schon wissen, mit wem man es zu tun hat.

Nun beobachtet der Verfassungsschutz normalerweise ja eher. Werden Sie denn auch aktiv? Der Verfassungsschutz hat die Aufgabe als Frühwarninstrument und sogenannter Rauchmelder, wie es immer so schön heißt: Wir können auf bestimmte Phänomene hinweisen, aber wir haben keine Repressivbefugnisse. Wir dürfen niemanden verhaften oder vernehmen. Das heißt, wir können die Gesellschaft nur sensibilisieren für das, was da passiert und Prävention einfordern. Wir müssen uns um die Jugendlichen stärker kümmern, die in diese Szene abrutschen und sie für unsere Demokratie begeistern. Vielen Dank für das Gespräch!



Das Gespräch führten Tom Böttcher und Marco Seiffert, Radioeins. Dieser Text ist eine redigierte Fassung. Das gesamte Interview können Sie mit Klick ins Titelbild nachhören.