Landespokal | Energie muss beim BSC 05 Süd ran - Noch drei Hürden auf dem Weg zum Cottbuser Hattrick

16.11.18 | 13:52 Uhr

Acht Teams hoffen am Samstag auf den Sprung ins Halbfinale des Brandenburger Landespokals. Energie Cottbus spielt bei Oberligist Brandenburger SC Süd 05 - als Top-Favorit, aber auch personell geschwächt. Von Andreas Friebel rbb|24 zeigt das Spiel am Samstag ab 12:55 Uhr im Livestream

Die Bilanz ist makellos: Seit Claus-Dieter Wollitz im Frühjahr 2016 Energie Cottbus übernommen hat, verlor sein Team kein einziges Spiel im Landespokal. 2017 und 2018 gewannen die Lausitzer jeweils den "Henkeltopf" und qualifizierten sich so für den finanziell lukrativen DFB-Pokal. 2019 will Energie den Hattrick schaffen. Drei Spiele muss Energie bis dahin noch gewinnen. Blickt man auf die verbliebene Konkurrenz scheint das durchaus möglich. Regionalligist Babelsberg scheiterte überraschend in der zweiten Runde an Ligakonkurrent Fürstenwalde (2:3). Fürstenwalde selbst flog im Achtelfinale gegen Cottbus raus (0:1). Und so sind neben dem Fußball-Drittligisten noch Regionalligaschlusslicht Rathenow, die Oberligisten Krieschow, Luckenwalde, Ludwigsfelde und der Brandenburger SC Süd sowie die unterklassigen Außenseiter Stöbitz und Brieselang übrig.

Personelle Ausfälle

Nach drei ungeschlagenen Partien in der dritten Liga könnte die Brust bei Favorit Energie Cottbus breit sein. Doch in den vergangenen Tagen jagte eine Hiobsbotschaft die nächste: Nach dem Nasenbeinbruch von Kapitän Marc Stein fallen auch noch die Mittelfeldspieler Tim Kruse (Achillessehenanriss) und Marcelo de Freitas (Innenbandanriss) aus. "Das ist bitter für uns. Manche Spieler sind einfach nicht zu ersetzen. Aber wir müssen es trotzdem tun", so Claus-Dieter Wollitz. Der Cottbuser Trainer hat vor zwei Wochen den BSC Süd selbst beobachtet. "Ich glaube, sie werden recht motiviert auftreten. Wir dürfen uns da nicht provozieren lassen", sagt Wollitz. Der Oberligist steckt mitten im Abstiegskampf und hat in dieser Saison erst einmal auf dem Werner-Seelenbinder-Sportplatz gewonnen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams ist übrigens fast auf den Tag genau zwei Jahre her. Ebenfalls im Viertelfinale gewann Energie damals 3:0. "Es ist klar, dass wir der Favorit sind. Wir wollen den Titel verteidigen und in die nächste Runde!", umschreibt Wollitz die anstehende Aufgabe. Und in Brandenburg hofft man im Spiel des Jahres auf die Sensation.

Die weiteren Duelle im Viertelfinale

Etwas ausgeglichener dürfte es beim Nachbarschaftsduell zwischen Ludwigsfelde und Luckenwalde zugehen. Beide Teams spielen in der fünfklassigen Oberliga. Während Ludwigsfelde aber um den Klassenerhalt kämpft, hofft Luckenwalde auf die Rückkehr in die Regionalliga. Nicht minder spannend dürfte es zwischen Krieschow und Rathenow werden. Krieschow, das Fußball-Dorf vor den Toren von Cottbus, spielt in der Oberliga eine überragende Saison. Bis auf Platz fünf hat es der VfB Krieschow geschafft - und hofft insgeheim auf das Halbfinale.

Zwar spielt Rathenow eine Liga höher. Doch da läuft es sportlich nicht rund. Aktuell ist man Schlusslicht und hat in dieser Saison erst einen Auswärtspunkt geholt. In der vergangenen Saison gab es dieses Duell im Landespokal auch schon mal - Rathenow setzte sich mit 4:2 durch. "Diesmal wird es schwieriger", ahnt Trainer Ingo Kahlisch. Und dann gibt es am Samstag auch noch das Duell zwischen Wacker Ströbitz und Grün-Weiß Brieselang. Der Landesligist empfängt in Cottbus Grün-Weiß Brieselang aus der Brandenburg-Liga. Sollte Energie Cottbus am Samstag seiner Favoritenrolle gerecht werden und Krieschow oder Ströbitz (vielleicht auch beide Klubs) gewinnen, dann winkt im Halbfinale sogar ein kleines "Derby".

