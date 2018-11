Die Eisbären Berlin und die Los Angeles Kings pflegen eine enge Partnerschaft. Beide gehören der sogenannten Anschütz-Gruppe an - einem der führenden Unternehmen in Sachen Unterhaltung und Sport. Immer wieder findet ein Austausch von Ideen und Konzepten - aber auch von Talenten zwischen beiden Teams statt.

Nun wird sich ein prominenter Deutscher den L.A. Kings anschließen und damit in engere Zusammenarbeit mit den Eisbären Berlin treten. Bundestrainer Marco Sturm verlässt den Deutschen Eishockey-Bund und übernimmt den Posten des Assistenztrainers bei den Los Angeles Kings in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Das meldeten die Kalifornier am Sonntag. Sturm, der das Team im Februar zu Olympia-Silber geführt hatte, betreut die deutsche Mannschaft nur noch beim Deutschland-Cup ab Donnerstag in Krefeld.