Jahrelang hat sie auf diesen Moment hingearbeitet - und nun ist er plötzlich da: Julia Dorny ist Weltmeisterin. "Dieser Titel bedeutet mir alles", sagt sie sichtlich gerührt. "Ich habe ihn endlich gewonnen. Ich habe so hart dafür gearbeitet", so Dorny.

Berlinerin tritt in Bahrain an

So hart es im Käfig auch zur Sache geht: Im Moment des größten Triumphes ihrer Karriere kann auch die 28-Jährige ihre Tränen nicht zurückhalten. Denn bis zum Weltmeistertitel war es ein langer Weg: Schon zwei Mal, 2015 und 2017, holte Dorny die Bronzemedaille. 2016 scheiterte sie im Finale und wurde Vize-Weltmeisterin. Nachdem sie sich in diesem Sommer bereits den Traum vom Europameistertitel erfüllte, ist der WM-Titel das i-Tüpfelchen ihres sportlich erfolgreichen Jahres.

"Es sind ein paar Optionen im Gespräch", so Dorny. Mehr will sie aktuell noch nicht sagen. Das Profigeschäft lockt nicht nur mit viel Aufmerksamkeit für die Sportler, sondern auch mit dem großen Geld. Das verdient die Berlinerin zur Zeit als Journalistin. Neben Mixed Martial Arts betreibt sie auch erfolgreich Judo in der 1. Bundesliga und ist als Sumo-Ringerin aktiv.

Langweilig wird es also nicht - und das gilt auch für diesen Abend. Die Gedanken um die Zukunft sind erstmal weit weg. Dorny will ihren Sieg genießen. Gemeinsam mit ihrem Team geht es für die 28-Jährige zum Essen. Aber schon um zwei Uhr in der Nacht geht der Flieger nach Hause - viel Zeit zum Feiern bleibt also nicht.