Am Mittwoch werde es weitere Details geben, hieß es. Das sorgt für ein Fragezeichen hinter einer Kurzzeit-Verpflichtung, die eigentlich sicher schien. Am Montag hatte Alba bekanntgegeben, mit Crawford auf die Verletzungssorgen auf der Guard-Position reagieren zu wollen. Er sollte als Nothelfer für einen Monat in die Arena am Ostbahnhof kommen.

Denn die Ausfälle der etatmäßigen Guards Peyton Siva, Joshiko Saibou, Martin Hermannsson wiegen bei den Albatrossen schwer. Zuletzt hatte sich mit Kenneth Ogbe auch noch der vierte Spieler auf dieser Position verletzt - er könnte nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Spiel in Zagreb jedoch noch in dieser Woche wieder auf dem Feld stehen.

Crawfords Name ist ein illustrer: Der 30-Jährige machte in sechs Jahren insgesamt 294 NBA-Spiele für Atlanta, Washinton, Boston, Golden State und zuletzt New Orleans. Dabei übernahm er in seinen Teams durchaus Verantwortung: Ihm gelangen im Schnitt während der regulären Saison 12,2 Punkte pro Spiel. In fast 100 Partien gehörte er zur Starting Five.