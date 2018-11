Zumal es in Kiel - mit oder ohne Fabian Wiede - schwer werden dürfte für die Füchse. Die Kieler sind zwar holprig in die Saison gestartet, holten zuletzt aber zehn Siege in Folge. "Es wird richtig schwer. Ich glaube, ich habe die letzten zwölf Jahre nur einmal in Kiel gewonnen", sagt Hans Lindberg - einer der wenigen Leistungsträger, die aktuell spielen können - und müssen. Die Belastung ist immens. Die großen Kampfansagen bleiben da vor dem Kiel-Spiel aus: "Es ist schon schwer mit voller Besetzung, jetzt kommen wir mit vielen verletzten Spielern. Mal schauen, was möglich ist."

Die Aufgabe, die nur drei Tage danach am Sonntag (15 Uhr) in der Max-Schmeling-Halle folgt, ist zudem fast wichtiger. Dann geht es gegen Aalborg um das Überleben im EHF-Pokal - es ist die dritte Runde. Das Hinspiel ging vor knapp einer Woche mit zwei Toren verloren. "Das ist lebenswichtig für uns - keine Frage", sagt Petkovic - und: "Wir müssen gewinnen. Mit Begeisterung und Leidenschaft. Wir müssen es schaffen, egal wer auf der Platte steht."

Es geht darum, sich Chancen zu erhalten. Nicht alles zu verspielen. "Wir müssen schauen, dass die Saison in der Rückrunde nicht gelaufen ist", sagt Lindberg. Dann wenn ein Großteil der Leistungsträger wieder zurück sein soll - und damit jede Menge Qualität auf dem Parkett. "Ich sage immer: Im Februar werden wir eine richtig gute Mannschaft haben. Eine Mannschaft, die diesen Pokal auch holen und gewinnen kann", sagt Petkovic.

Bis dahin heißt es: durchhalten. Und hoffen. So wie Petkovic jeden Tag, wenn er in die Trainingshalle kommt - und darauf setzt, den ein oder anderen Rückkehrer aus dem Lazarett zu erblicken. "Was glauben Sie, was das bei mir für Gefühle sind, wenn ich zwei, drei Spieler mehr sehe. Die uns gefehlt haben, aber richtig gefehlt", sagt er. So wie in dieser Woche Fabian Wiede. Und auch Christoph Reißky. Sie nähren die Zuversicht, dass es bald wieder bergauf geht. Und dann bei Pressekonferenzen die Laune noch besser ist. Denn mit Siegen im Rücken lacht es sich am befreitesten. Das weiß auch Velimir Petkovic, der Trainer-Fuchs.