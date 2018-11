Der ehemalige Hürdenläufer Dr. Harald Schmid ist am Mittwochabend mit dem "Goldenen Band" 2018 ausgezeichnet worden. Im Bärensaal im Alten Stadthaus bekam er den Preis für sein soziales Engagement mit Kindern, die er auf ein suchtfreies Leben vorbereitet.

"Sport stärkt Ressourcen von Kindern und Jugendlichen für einen Start in ein Leben ohne Suchtmittel. Harald Schmid leistet mit seinen Übungsleiter-Schulungen einen wichtigen Beitrag dafür", lobte Aleksander Dzembritzki, Staatssekretär für Sport in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, die Entscheidung der Jury.

Schmid prägte das Hürdenlaufen in den 70er und 80er Jahren und lieferte sich zahlreiche packende Duelle mit dem Amerikaner Edwin Moses.

Seine größten Erfolge feierte der zweifache Sportler des Jahres 1976 in Montreal mit dem Gewinn der Olympischen Bronzemedaille über 4x400 m Hürden in der Staffel und 1984 in Los Angeles mit einer weiteren Bronzemedaille über 400 m Hürden.