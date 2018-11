Vogel ist zweimalige Olympiasiegerin und elffache Weltmeisterin. Seit einem schweren Trainingsunfall im Juni in Cottbus ist sie querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Die 28-Jährige will ihre Reha-Maßnahmen im Berliner Krankenhaus Marzahn bis Weihnachten beendet haben und dann in ihr Haus nach Erfurt umziehen.

Die 28-Jährige gewann laut "Rennrad" vor Liane Lippert (Deutsche Straßen-Meisterin) und Elisabeth Brandau (Weltklasse im Cross). Sie die Auszeichnung nach Mitteilung des Bundes

Deutscher Radfahrer (BDR) am Samstag im Velodrom entgegennehmen.

Der Berliner Maximilian Schachmann - Quick-Step-Fahrer, Giro-Etappensieger und Weltmeister im Mannschaftszeitfahren - lag vor Tour-Etappensieger John Degenkolb und dem Radsport-Meister Pascal Ackermann.