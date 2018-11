Der Anpfiff ertönt - und dann? Passiert eine Minute lang nichts. So sieht es der Plan der Fußball-Drittligisten vor. Unter dem Motto "Stillstehen gegen den Stillstand" wollen alle Teams am aktuellen Spieltag nach dem Anpfiff für sechzig Sekunden die Füße stillhalten. Hintergrund ist der Streit um die Reform der 3. Fußball-Liga.

In einer Erklärung kündigten die Vereine an: "Ohne uns rollt kein Ball und ohne uns kann die Zukunft der 3. Liga nicht gestaltet werden. Wir sagen hiermit: Stopp! So geht es nicht weiter." Auch in der Begegnung zwischen Energie Cottbus und dem KFC Uerdingen 05 wird es damit in der ersten Minute des Spiels zum Stillstand kommen.