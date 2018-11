Bild: imago/Camera 4

Endauswahl für Special Olympics 2023 - Berlin hofft auf nächstes Mega-Sport-Event

13.11.18 | 13:34 Uhr

Berlin steht 2023 möglicherweise ein Mega-Event bevor: die Special Olympics für Menschen mit geistigen und mehrfachen Einschränkungen. Doch auch Moskau hat Ambitionen auf das Großspektakel. Am Dienstagabend fällt in Chicago die Entscheidung.

7.000 Sportler aus 180 Ländern, 40.000 freiwillige Helfer, 88 Millionen Euro Budget. Die Special Olympics sind ein Mammut-Ereignis und sollen 2023 nach Berlin kommen. Politik und Sport zeigen sich vor der Abstimmung am Dienstagabend (MEZ) in Chicago einig wie selten zuvor: Falls die Weltspiele der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung nach Berlin vergeben werden, wäre das ein Meilenstein in puncto Inklusion.

"Dieses Projekt verdient unsere vollste Unterstützung. Berlin wäre ein wunderbarer Schauplatz für diesen begeisternden Sportevent", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann. Am vergangenen Donnerstag stellte sich auch der Deutsche Bundestag geschlossen hinter die Bewerbung Berlins und begrüßte über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg die Kampagne. Für 2019 sicherten die Haushälter dem Dachverband Special Olympics Deutschland eine Anschubhilfe in Höhe von 360.000 Euro zu, sollte Berlin als Austragungsort ernannt werden. 35 Millionen Euro an Steuergeldern sollen bis zur Ausrichtung in fünf Jahren folgen.

Mehr als 25.000 Sportler in Deutschland registriert

"Die übergreifende Zustimmung und die große Unterstützung zeigen der Welt schon vor der Vergabe, dass Deutschland die Special Olympics Weltspiele als große Chance für Inklusion in der Gesellschaft begreift", sagte Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland. Letzter Konkurrent im Bewerbungsprozess ist Moskau, die Entscheidung trifft das Präsidium von Special Olympics International (SOI).

1968 wurde die weltweit größte Bewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung von John F. Kennedys Schwester Eunice Shriver gegründet. Die Schwester der beiden war nach einer Operation selbst behindert. Seit 1975 finden die Weltspiele im Zweijahresabstand in der Sommer- und Wintervariante statt und unterscheiden sich von den Paralympics dadurch, dass dort auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen an den Start gehen. An der neuesten Ausgabe 2017 in Schladming (Österreich) nahmen knapp 3.000 Athleten teil, mehr als 25.000 Sportlerinnen und Sportler sind in Deutschland registriert.



Berlin mit guter Infrastruktur

Für Berlin als Austragungsort 2023 sprechen vor allem die kurzen Wege. In fast 30 Sportarten können sich die Sportler aus aller Welt im Umkreis von nur zehn Kilometern um das Brandenburger Tor messen. Außerdem sind sämtliche Sportstätten bereits vorhanden. "Wir wünschen uns, dass mit den Special Olympics in Deutschland Menschen mit geistiger Behinderung mehr Anerkennung bekommen", sagte der Badmintonspieler Mark Solomeyer, Athletensprecher und Vizepräsident von Special Olympics Deutschland. Er wünsche sich, dass Menschen mit geistigen Einschränkungen ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft seien.



