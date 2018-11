"Film ab", rufen die drei Kinder in die Kamera und lassen ihre Klapp-Schlittschuhe klacken. Emma, Erik und Naja heißen die drei Nachwuchs-Eisschnelläufer. Sie zeigen in einem gut eineinhalb Minuten langen Video auf der Homepage ihres Vereins Berliner TSC, wie ihr Training funktioniert. Von den Imitationsübungen zum Aufwärmen, über die Erklärung der Ausrüstung, bis zum Sprint in vollem Tempo über das Eis im Sportforum Hohenschönhausen.

Das Video ist Teil des Siegerprojektes bei den diesjährigen Sternen des Sports in Berlin. "Blick der Jugend auf den Berliner TSC" heißt die Kurzfilmserie des Berliner TSC und die wurde am Dienstagabend mit dem Großen Stern des Sports in Silber ausgezeichnet.

Das überzeugte den Landessportbund - als Belohnung gibt es für den Pankower Verein die Auszeichnung und eine Siegprämie in Höhe von 4.000 Euro. "Die Vereine leisten hier mit großartigem Engagement einen wichtigen Beitrag für alle Menschen in unserer Stadt. Dafür danke ich ihnen ausdrücklich", sagte Innensenator Andreas Geisel.

Neben dem Berliner TSC wurden der Berliner Hockey-Club auf Platz zwei (2.500 Euro) und der PSV Olympia Berlin auf Platz drei (1.500 Euro) ausgezeichnet. Der Berliner Hockey-Club hatte unter dem Titel "BHC.Netzwerk" seinen Auftritt in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram gestärkt, um seine rund 1.500 Mitglieder stärker an sich zu binden.

Die Judoabteilung des PSV Olympia wurde für ihr Projekt "Gewaltptävention an Berliner Schulen" geehrt. Der Verein bietet seit 2015 mit seinen Trainern Projektwochen an 50 Schulen an. Dort können die Schüler Grundlagen im Judo erlernen und werden geschult, wie sie Konflikte gewaltfrei lösen können.

Bei der Veranstaltung am Dienstag im Berliner Bärensaal feierten die Gäste die Gewinner und konnten Showeinlagen in Turn und Tanz anschauen. So turnte zum Beispiel der Nachwuchs der Turngemeinde in Berlin 1948 für die Zuschauer.

Sendung: rbb24, 06.11.2018, 21:45 Uhr