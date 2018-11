"Das ist eine ganz bittere Pille, vor allem, weil ich ohne den Patzer hier zum ersten Mal gewonnen hätte", meinte der Unterhachinger, der seit 2012 am Turnstützpunkt in Berlin trainiert.

Dauser war als Vorkampf-Erster und somit als Favorit in das Finale gegangen und hatte auch hier beste Chancen auf den Sieg. Einzig ein Sturz am Barren sorgte dafür, dass Dauser noch nicht einmal unter die besten drei und nur auf Platz acht kam. Er stürzte im Mittelteil der Übung vom Gerät und musste mit 14,166 Punkten zufrieden sein.

Schon im WM-Finale hatte der 25-jährige am Barren gepatzt. "Ich habe es wieder versaut, es ist unbegreiflich", ärgerte er sich. Somit platzierte sich auch Marcel Nguyen vor fast 2000 Zuschauern in der ausverkauften Lausitz-Arena mit 14,383 Punkten auf Rang fünf vor seinem Vereinskameraden. Der Olympia-Zweite von 2012 verzichtete nach einer kräftezehrenden Übung mit einigen Wacklern auf seinen Tsukahara-Abgang und hatte damit keine Chance auf seinen zweiten Erfolg in Cottbus nach 2016. So ging der Erfolg an den ukrainischen Olympiasieger Oleg Wernjajew (15,000 Punkte).

Die beiden deutschen Top-Turner konnten somit kaum Punkte in der Olympia-Qualifikation für die Spiele 2020 in Tokio sammeln. Sie werden jedoch ohnehin nur wirksam, falls sich die deutsche Riege bei der WM 2019 in Stuttgart nicht für Tokio qualifizieren sollte. Deshalb hatte der Gedanke daran im Vorfeld kaum eine Rolle gespielt. "Wir konzentrieren uns voll auf das Erkämpfen des Tickets für Tokio bei der Heim-WM", begründete Dauser.