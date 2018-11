Das Tor des Tages erzielte Stürmer Muhammed Kiprit per Elfmeter (24. Minute). Schon beim 3:1-Hinspielsieg in Aserbaidschan vor drei Wochen hatte Kiprit das Führungstor für die Berliner erzielt.

Die U19 Mannschaft von Hertha BSC hat sich für die Zwischenrunde in der UEFA Youth League qualifiziert. Am Mittwochnachmittag gewann der Hertha-Nachwuchs das Rückspiel in der sogenannten Meisterrunde gegen den Meister aus Aserbaidschan, FK Qäbälä, mit 1:0 (1:0).

Mit dem Sieg qualifiziert sich Hertha über den sogenannten Meisterweg, in der die Meister der 32 am besten platzierten Nationen der UEFA spielen, für die Zwischenrunde. Hier trifft der Berliner Nachwuchs nun am 19. oder 20. Februar (es gibt nur ein Spiel, kein Hin- und Rückspiel) auf einen Gruppenzweiten der insgesamt acht Staffeln und damit auf ein Jugendteam von einem der Vereine, die auch in der Champions League antreten.



Die Auslosung findet am 17. Dezember statt und könnte für die Berliner attraktive Gegner wie Juventus Turin, Tottenham Hotspurs, PSG oder die AS Monaco ergeben.



Sendung: Inforadio, 28.11.2018, 20.44 Uhr