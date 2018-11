Zum ersten Mal treffen Union Berlin und der Hamburger SV in einem Pflichtspiel aufeinander. Gegen den formstarken HSV können die noch immer ungeschlagenen Köpenicker am Montagabend zeigen, wie gut sie wirklich sind. Von Jakob Rüger

Die Augen von Verteidiger Florian Hübner leuchten, beim Gespräch über das Hamburger Volksparkstadion und die 50.000 Zuschauer, die zum Montagsspiel erwartet werden: "Das sind natürlich die Spiele, auf die man sich besonders freut." In letzten Begegnung des 14. Spieltages der 2. Bundesliga fordert der 1. FC Union den ehemaligen Bundesliga-Dino Hamburger SV heraus. "Das ist eine Reifeprüfung für uns", sagt Hübner und schickt direkt eine Kampfansage hinterher. "Sie gehen als Favorit ins Spiel und wir werden versuchen, sie zu ärgern."

Die Köpenicker fühlen sich wohl in der Rolle des Außenseiters und daran gibt es für Trainer Urs Fischer nichts zu diskutieren: "Der HSV ist mit Köln Tabellenführer und wir sind einer der Jäger." Als Jäger sind die Unioner ein unangenehmer Gegner, das hat Borussia Dortmund im DFB-Pokal beim mühsamen 3:2-Erfolg erfahren müssen. Beim zweiten Aufstiegsfavoriten Köln gab es zu Saisonbeginn ein 1:1. "Wir hoffen, dass es wieder so gut läuft", sagt Fischer. Noch immer sind die Berliner in der Liga ungeschlagen und das nach immerhin schon 13 Spieltagen.