Der Vorverkauf der 28.500 Tickets war erst am Freitag um 11.00 Uhr gestartet. Wie immer hatten Vereinsmitglieder ein Vorkaufsrecht. Damit gehen erneut keine Karten in den freien Handel.

Das traditionelle Weihnachtssingen von Union Berlin ist bereits nach wenigen Stunden ausverkauft. "Das ging schnell!", teilte der Verein am Freitagabend mit. "Heute in vier Wochen wird gesungen, wir freuen uns drauf."

DFL setzt Spiel in Aue an

Stattfinden wird das diesjährige Weihnachtssingen am 23. Dezember um 19:00 Uhr. Zwar trifft Union am gleichen Tag in der Zweiten Bundesliga im letzten Spiel des Jahres auf Erzgebirge Aue, doch das Singen soll wie geplant steigen.

Das diesjährige Weihnachtssingen ist bereits die 16. Auflage des beliebten Fanereignisses. Damit ist es das älteste Weihnachtssingen deutscher Fußballvereine. Andere Vereine adaptierten das Format in den letzten Jahren.