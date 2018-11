Die Partie der BR Volleys gegen die United Volleys aus Frankfurt in der Max-Schmeling-Halle beginnt mit einer fünfzehnminütigen Verzögerung. Es gibt nämlich etwas zu feiern: Zehn Jahre ist der Umzug der BR Volleys in ihre geliebte Heimspielstätte her – darauf wird erst einmal angestoßen.

Die Stimmung in der Halle ist prächtig – die Leistung der Gastgeber im ersten Satz aber passt so gar nicht dazu. Zu viele einfache Fehler, zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive lassen den Kontrahenten langsam enteilen. So kommt es also, dass die Gäste den ersten umkämpften Satz ganz knapp mit 28:26 für sich entscheiden können. Die Volleys müssen also gleich einem Rückstand hinterherlaufen.