Hertha BSC erlebt bitteren Nachmittag in Düsseldorf

Gebrauchter Tag für Hertha BSC: In Düsseldorf verloren die Berliner am Samstagnachmittag mit 1:4. Es war eine verdiente Niederlage beim zuvor Tabellenletzten. Lange Zeit spielte Hertha in Unterzahl - und hatte der Wucht der Fortuna nichts entgegenzusetzen.