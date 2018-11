imago/Conny Kurth Video: rbb24 | 15.11.2018 | Philipp Büchner | Bild: imago/Conny Kurth

Volleyball-Bundesliga | 3:2-Sieg in Friedrichshafen - BR Volleys gewinnen das "Duell der Giganten"

15.11.18 | 22:25 Uhr

Die BR Volleys haben in der Bundesliga das "Duell der Giganten" beim VfB Friedrichshafen gewonnen. In einer umkämpften Partie sicherten sich die Berliner im Tiebreak den Sieg und revanchierten sich bei ihrem Dauerrivalen für die Niederlage im Supercup zum Saisonbeginn.

Die BR Volleys haben am Donnerstagabend das Duell der Dauerrivalen beim VfB Friedrichshafen mit 3:2 (25:18, 19:25, 25:27, 25:20, 15:8) gewonnen. In einem eng umkämpften Spiel wurde der Sieger erst im Tiebreak ermittelt, in dem sich die Berliner schließlich durchsetzten. Damit revanchierte sich die Mannschaft von Trainer Cedric Enard auch für die Niederlage im Supercup Ende Oktober.

Volleys im ersten Satz überlegen

"Deutscher Volleyball-Clasico", "Schlagabtausch der Volleyball-Schwergewichte" oder gar "Duell der Giganten": Das Aufeinadertreffen zwischen den BR Volleys und dem VfB Friedrichshafen hat viele Bezeichnungen. Und vor allem garantiert das Kräftemessen der beiden besten deutschen Volleyballteams eins fast immer: Spannung pur.

So war es auch diesmal. Beide Mannschaften starteten konzentriert in die Partie, nach einem Block von Jeffrey Jendryk gingen die Berliner mit 8:7 in Führung. Benjamin Patch fand im Block der Gäste darauf gleich zwei Mal die Lücke - die Volleys zogen auf 13:8 davon. Samuel Tuia beendete den ersten Satz mit einem Kunstschlag zum 25:18 für die Berliner, die auf einem guten Weg waren, sich für die Niederlage im Supercup zu revanchieren.

Friedrichshafen dreht das Spiel

Damals hatten die Berliner ebenfalls den ersten Satz für sich entschieden - am Ende aber 1:3 nach Sätzen verloren. Sollte sich das nun in der ZF Arena in Friedrichshafen wiederholen? Die Gastgeber wurden jedenfalls stärker. Die Sicherheit der Hauptstädter aus dem ersten Satz war plötzlich weg - mit 25:19 glich die Mannschaft vom Bodensee zum 1:1 nach Sätzen aus. In einem engen dritten Durchgang wehrten die Berliner drei Satzbälle teils spektakulär ab - mussten letztendlich aber dem VfB den Satz überlassen. Es sah tatsächlich nach einer Wiederholung der Ereignisse aus.



Berlin in der Schlussphase konzentrierter

Doch die Volleys ließen sich diesmal nicht beeindrucken - nach einem zähen Start in den vierten Satz gelang ihnen fast alles. Mit 25:20 ging der Durchgang an die Hauptstädter. Der Tiebreak musste entscheiden. Nicolas Le Goff, der an diesem Abend insgesamt 15 Punkte beisteuerte, sicherte seinem Team in diesem mit einem Block die frühe Führung. Mit einem Ass von Adam White entschieden die Volleys schließlich das Topspiel für sich - und fügten ihrem Erzrivalen zugleich die erste Saisonniederlage zu.



Zuspieler Zimmermann lobt die Teamleistung

"Wir haben heute als Team super agiert und auch schwierige Phasen gemeistert", freute sich Zuspieler Jan Zimmermann. "Der Trainer hat das immer wieder gefordert und wir haben es umgesetzt. Ohne diesen einen Go-to-Guy in unseren Reihen ist gerade der Zusammenhalt für unser Spiel so wichtig. Am Ende haben wir das Aufschlag-Annahme-Battle für uns entschieden", so Zimmermann. Am Sonntag empfangen die Berliner die United Volleys Frankfurt. Bei dem Heimspiel feiern sie ihr zehnjähriges Jubiläum in der Max-Schmeling-Halle - und vielleicht auch den nächsten wichtigen Sieg.

Sendung: rbb24, 15.11.2018, 21.45 Uhr