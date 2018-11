Auslosung in Budapest

Die BR Volleys haben in der Champions-League-Saison 2018/2019 attraktive Gegner. Wie die Auslosung am Freitagabend in Budapest ergab, trifft der deutsche Meister auf die beiden polnischen Teams PGE Skra Belchatow und Trefl Danzig sowie die Belgier Greenyard Maaseik. Die jeweiligen Gruppensieger und die drei besten Zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale.