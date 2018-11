Der SC Potsdam hat das Berlin-Brandenburg-Derby gegen den VC Olympia Berlin am Sonntagnachmittag mit 3:0 (25:20, 25:16, 25:21) gewonnen. Mit dem Sieg im ersten Heimspiel der Saison rückte das Team von Davide Carli auf Platz fünf der Volleyball-Bundesliga vor.

Zum Auftakt der Saison hatten die Potsdamerinnen beim VC Wiesbaden knapp verloren. Der VCO steht weiterhin punktlos auf dem letzten Tabellenplatz.

Das Spiel war jedoch deutlich enger, als es das Ergebnis vermuten lässt. Der VCO, das Team des Bundesstützpunktes des Deutschen Volleyball-Verbandes, leistete große Gegenwehr. Phasenweise gelang es der jungen Mannschaft vor 1.020 Zuschauern in der MBS Arena, in Führung zu gehen - und die Potsdamerinnen so unter Zugzwang zu setzen.

Insbesondere in der Annahme wusste der VCO zu überzeugen. Die Potsdamerinnen - haushoher Favorit im Duell mit dem durchschnittlich 18 Jahre alten Volleyball-Nachwuchs - machten sich mit vielen eigenen Unkonzentriertheiten und Fehlern hingegen das Leben schwer. Nichtsdestotrotz stand nach 71 Spielminuten am Ende ein verdienter Sieg.