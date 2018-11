Die Wasserfreunde Spandau haben in der Deutschen Wasserball-Bundesliga das Stadtduell gegen die SG Neukölln Berlin deutlich gewonnen. Der haushohe Favorit siegte letztlich mit 14:3. Durch den Sieg über den Nachbarn springt der deutsche Rekordmeister an die Tabellenspitze. Nach vier Saisonspielen halten sich die Spandauer noch schadlos. kommende Woche kommt es dann in heimischer Halle zum Spitzenduell mit Dauerrivale und dem aktuellen Tabellenzweiten Waspo 98 Hannover.

Der OSC Potsdam wiederum kam gegen den Tabellendritten aus Duisburg nicht über ein 12:12 hinaus. Die Potsdamer lagen zur Halbzeit vorn, mussten sich im Heimspiel dann aber im letzten Viertel mit der Punkteteilung begnügnen. Die Potsdamer liegen momentan auf dem vierten Tabellenplatz.