Revanche geglückt: Mussten sich die Albatrosse vor wenigen Tagen in der Liga noch geschlagen geben, konnten sie am Sonntag den FC Bayern aus dem Pokal werfen. Auch diese Partie verlief denkbar knapp. Den Unterschied machte ein 18-Jähriger.

Es war ein wahrer Pokal-Krimi. Mit Alba und dem FC Bayern lieferten sich die beiden besten deutschen Basketball-Mannschaften am Sonntag ein enges Duell im Viertelfinale - das am Ende die Berliner mit 78:70 (41:40) für sich entschieden. Über weite Strecken war Alba überlegen, Bayern verlor allerdings nie den Anschluss und drehte kurz vor Schluss sogar einen Rückstand zur eigenen Führung. Doch Alba Berlin konnte sich am Sonntagabend auf einen 18-Jährigen verlassen: Albas Eigengewächs Jonas Mattisseck avancierte zu Berlins bestem Werfer.