imago/Bernd König Audio: Inforadio | 07.12.2018 | Jakob Rüger | Bild: imago/Bernd König

Alba-Durchstarter Franz Wagner - "Natürlich ist die NBA mein Traum"

11.12.18 | 13:07 Uhr

An dem Namen Wagner kommt man im deutschen Basketball momentan nicht vorbei. Die Brüder Moritz und Franz mischen die Bundesliga und die NBA auf. Der erst 17-jährige Franz ist der Durchstarter in Albas junger Truppe - und will gerne so werden wie der große Bruder.



Zwei Meter groß. 93 Kilo schwer. Lange Arme und Beine. Franz Wagner ist mit seinen erst 17 Jahren eine imposante Erscheinung. Erst wenn man in sein Gesicht schaut, ist seine Jugendlichkeit zu sehen. Das verschmitzte Lächeln, das Funkeln in den Augen - böse Zungen könnten behaupten, Franz Wagner sähe aus wie ein Milchbubi. Doch wer auch immer so etwas sagt, der hat den jungen Mann noch nie mit einem Basketball in der Hand gesehen. Wenn der Schlacks auf Gegenspieler zudribbelt, trickreich und raffiniert mit Körpertäuschungen an ihnen vorbeigeht und dann zum Wurf ansetzt - dann ist ihm sein junges Alter überhaupt nicht anzumerken. "Ich glaube, wenn man in jedem Spiel versucht sein Bestes zu geben, ist es egal, wie lange der gegnerische Spieler schon Basketball spielt und wie viele Meisterschaften er schon gewonnen hat. Da will ich einfach performen", erzählt der Überflieger mit Inbrunst in der Stimme.



Franz Wagners Saisonstatistik Liga-Spiele absolviert: 9 In der Starting Five: 5 Minuten im Schnitt: 12:33 Min Punkte im Schnitt: 5.6 Freiwurfquote: 89 %

"Zusammen zu spielen, das wäre eine richtig geile Sache"

Seit seinem siebten Lebensjahr spielt Franz Wagner für die Gelben - er ist ein echter Berliner Junge. 2018 wurde er Deutscher Meister mit dem Nachwuchs der Albatrosse - erhielt dabei Ehrungen zum Rookie des Jahres und zum besten Spieler des Finalturniers. Das Jahr 2018 hielt noch ein weiteres großes Highlight bereit: das Profi-Debüt in der Basketball-Bundesliga. Ende April wurde Franz Wagner gegen Bamberg zu Albas jüngstem Debütanten in der höchsten deutschen Spielklasse. Und löste damit keinen geringeren ab, als seinen eigenen, vier Jahre älteren, Bruder Moritz. Familie Wagner sorgt im Basketball momentan für mächtig Aufsehen - und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Franz noch in Deutschland und Bruder Moritz auf der ganz großen NBA-Bühne. Bei den LA Lakers erzielte "Mo" erst kürzlich seine ersten Punkte, wurde beispielsweise von Mitspieler umd Megastar LeBron James gefeiert. "Das Ziel ist, dass ich mein Potenzial ausschöpfe", gibt sich Franz selbstsicher. "Mein Bruder hat es jetzt in die NBA geschafft. Natürlich ist der Traum nochmal ein bisschen realer geworden. Wenn man die Chance hat, da zu spielen, würde ich das auch gerne machen." Die beiden telefonieren fast täglich miteinander, sind sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. "Ich denke einfach, dass wir selbstbewusste Typen sind, die natürlich Träume haben und ehrgeizig sind", stellt Franz fest. Moritz hat es bis in die NBA geführt - und was ist mit Franz? "Zusammen zu spielen, das wäre eine richtig geile Sache", sagt er und schmunzelt.



Abitur in der Tasche - der Fokus liegt voll auf dem Sport.

Alles ist bei Franz Wagner derzeit auf Basketball ausgerichtet. Während Jungs in seinem Alter noch die Schulbank drücken, hat der 17-Jährige sein Abitur schon im Sommer gemacht. "Morgens in der Schule zu sitzen und dann abends jedes Mal zu trainieren – das ist extrem schwer. Deswegen genieße ich es gerade umso mehr, dass ich nur Basketball spielen kann." Zum kometenhaften Aufstieg gehören auch immer wieder kleinere Rückschläge. Aus eigenen Fehlern zu lernen, das sei das Wichtigste. "Es ist etwas Besonders, dass wir hier bei Alba einen Trainer haben, der auch Fehler zulässt. Wo man auch mal zwei, drei hintereinander machen kann und nicht sofort ausgewechselt wird", schwärmt Franz von Coach Aito Reneses. Wagners Entwicklung bleibt nicht unbemerkt, die Scouts der US Colleges sind Stammgäste bei Alba-Spielen. Die Berliner drohen ihr Eigengewächs zu verlieren. "Man sieht, wie er Schritte nach vorne macht, sich mehr Sachen traut, wirklich häufig die richtige Entscheidung trifft und sich wirklich weiterentwickelt auf dem Feld", schwärmt Teamkollege und Nationalspieler Joshiko Saibou. Die Zukunft der Berliner Wagner-Brüder im Basketball - sie scheint vielversprechend zu sein.



Sendung: Inforadio, 07.12.2018, 10.15 Uhr