82:92 im Eurocup gegen Krasnodar - Alba wird ausgebremst

19.12.18 | 22:12 Uhr

Alba Berlin hat den Gruppensieg im Eurocup verpasst: Die Berliner verloren am Mittwoch in Friedrichshain mit 82:92 gegen Krasnodar - weil ihnen das dritte Viertel komplett entglitt. Die Fans in der Halle erlebten ein kurioses Spiel.

Alba Berlin hat durch eine Niederlage im letzten Spiel den Gruppensieg verpasst. Gegen Loko Kuban Krasnodar unterlagen die Berliner zuhause mit 82:92 und ziehen damit als Zweiter in die Eurocup-Runde der besten 16 Teams ein. Die auffälligsten Berliner waren am Mittwochabend Luke Sikma mit 17 Punkten, Rokas Giedraitis mit 13 Punkten und Peyton Siva mit zehn Assists. "Wenn du mit Alba wetteiferst, musst du zuallererst rennen können", informierte Vlade Jovanovic, der neue Coach von Krasnodar, vor dem Spiel. Und seine Mannschaft versuchte tatsächlich von Anfang an, aufs Gas zu drücken. Der ehemals wertvollste Berliner Profi Jamel McLean nahm sich den aktuellen Luke Sikma sofort zur Brust und vollendete per Hook-Shot. McLean hat Alba in der Saison 2014/2015 getragen, erst im bis heute legendären fünften Halbfinale gegen die Bayern war Schluss. Davon erzählt der Kraftprotz mit den braunen Knopfaugen heute noch gerne. Luke Sikma revanchierte sich kurz darauf bei seinem Gegner, es wurde ein interessantes Duell, auch wenn Sikma seinen Wurf irgendwo in der Kabine gelassen hatte – seine ersten drei Dreier blieben Wunschvorstellung. Überhaupt flog bei Berlin anfangs auffällig viel daneben. Weil Loko selber nicht gut traf, purzelte der Ball zigmal in die Hände irgendeines losspurtenden Spielers. Das alles war chaotisch und wild, somit höchst unterhaltsam für die gut 8.000 Fans in der Halle.

Krasnodar macht 31 Punkte allein im dritten Viertel

Bei den Gästen tat sich nun Dorell Wright hervor, der ehemalige Bamberger ist nicht von übermäßigen Selbstzweifeln geplagt. Er wird für Punkte bezahlt, also wirft er eben, bis die Dinger fallen. Zwei Dreier von Wright brachten Krasnodar den Ausgleich. Aber Sikma prügelte einen Alley-Oop-Einwurf durch den Ring, der flinke Täuscher Peyton Siva flanierte mit dem Ball von drinnen zurück hinter die Dreierlinie und schmiss ihn von dort rein – Swish, die Alba-Fans waren wieder im Modus. Es gab weiter keinen Anlass zum Verschnaufen, die ständigen Fast Breaks kosteten soviel Kraft, dass sich kein Team absetzen konnte. Offene Würfe gingen daneben, die schwierigen rein. Auch die Schiris trugen ihren Teil dazu bei, dass es nicht langweilig wurde: Manchmal ließen sie die großen Männer tüchtig raufen, manchmal ahndeten sie selbst sanfte Berührungen mit einem Pfiff. Zur Pause stand es in diesem bis dahin nur mutmaßlichen Spitzenspiel 40:39 für Berlin. So allerdings ging es nicht weiter. Im dritten Abschnitt schenkten die Gäste Alba 31 Zähler ein. McLean lauerte wieder an den richtigen Stellen, er war das unübersehbare Kraftzentrum seines Teams. Der 30-Jährige bedeutete seinen Kollegen mit beiden Händen: Bleibt cool, lasst sie kommen. Berlin blieb durch zwei blitzschnelle Treffer von Jonas Mattisseck dran. Aber gerade in der Defense fand sich Alba nicht mehr zurecht. Die Weiß-Roten bestraften sie jetzt aus der Ferne genauso wie unter den Körben, sie schnappten sich viel mehr Rebounds. Am Ende dieses Viertels hatten sie aus einem Punkt Rückstand elf Punkte Vorsprung gemacht.

Top 16-Runde Die nächsten Gegner von Alba AS Monaco Partizan Belgrad Rytas Vilnius



"Eines dieser Spiele, die einfach hässlich sind"

Sikma, der bis dahin wieder mal die vielen kleinen Pflichten erledigt hatte, er warf jetzt einen überhasteten Dreier und erwischte dabei nicht mal den Ring. McLean verlangte ihm durch seine bloße Präsenz in der Zone alles ab, ohne groß zu punkten. Die Berliner verloren nun auch vorne den Faden, entweder bewegten sie sich in die falschen Räume oder Krasnodar stellte ihnen die gewünschten Lücken einfach zu. Sie raubten Alba jede Leichtigkeit. Am Ende holte sich der Favorit Loko mit diesem 92:82-Triumph in Friedrichshain auch den Sieg in der Gruppe B. "Das war eines dieser Spiele, die einfach hässlich sind, in denen man einen Weg finden muss, zu gewinnen", sagte Dorell Wright kurz danach bei "Telekom Sport". Dass die Revanche für das Hinspiel geglückt war, machte ihn sichtlich zufrieden. Die Berliner waren da schon längst in der Kabine, sie haben keine Zeit, groß zu hadern. Bis zum Sonntag müssen sie allerdings klären, wie sie im dritten Viertel dermaßen überrumpelt werden konnten. Der nächste Gegner wird aufmerksam zugeschaut haben: Die Bayern erwarten Alba zum Pokal-Viertelfinale.

