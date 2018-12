Das Team von Bundestrainer und Alba-Legende Henrik Rödl hatte sich schon im September für die Weltmeisterschaft 2019 in China qualifiziert, kämpft aber noch um den Gruppensieg.

Nach der Niederlage gegen Griechenland am Freitag (84:92) hatten diese die Tabellenführung der Gruppe L übernommen. Weil die Griechen am Abend gegen Serbien überraschend patzten, stehen beide Nationen nun wieder punktgleich an der Tabellenspitze. Die Entscheidung über den Gruppensieg fällt deshalb erst im Februar in den letzten beiden Spielen.