44 Hundertstelsekunden fehlten Diener mit seiner Zeit auf den Bronzerang, den der Russe Kliment Kolesnikow belegte. Den Titel sicherte sich der US-Amerikaner Ryan Murphy (49,23) vor dem chinesischen Weltrekordhalter Xu Jiayu (49,26). Die aktuelle persönliche Bestzeit von Diener liegt bei 50,04 Sekunden. Diese hatte er im Vorlauf aufgestellt.

Aus der Enttäuschung will er nun Kraft für die nächsten Rennen ziehen. Er werde sich "jetzt nicht bockig in die Ecke setzen", kündigte er trotzig an. In der 100 Meter Lagen-Staffel greift er am Sonntag dann erneut die 50-Sekunden-Marke an. Insgesamt geht der Potsdamer in Hangzhou sechs Mal an den Start, davon drei Mal in der Staffel.