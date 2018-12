Tom Böttcher hat schon einige Spieler kommen und gehen sehen bei Alba Berlin, erfolgreiche und weniger erfolgreiche Mannschaften. Für den Hallensprecher ist die aktuelle Mannschaft dennoch besonders. In 18 Jahren, in denen er regelmäßig die Halle vor und während den Spielen einheizt, hat Böttcher noch keine Mannschaft erlebt, die den Fans so viel Spaß bereitet, wie aktuell unter Trainer Aíto García Reneses. "Die Spieler verkörpern das, was Fans gerne sehen. Der Kampf um jeden Ball, dass man nicht aufgibt, dass man auch lacht auf dem Spielfeld."