Moritz Wagner steht an der Freiwurflinie, er wirft, der Ball springt gegen den Ring, einmal, zweimal, dreimal - und geht schließlich hinein: Nach diesem Wurf des Berliners am Sonntag (Ortszeit) flippten die Stars auf der Bank der Los Angeles Lakers aus. Es war der erste Punkt in der besten Basketball-Liga der Welt für das Berliner Nachwuchstalent. Neun weitere sollten folgen.

Das Spiel gegen die Phoenix Suns war der vierte Einsatz für den 21-Jährigen für die Lakers in der NBA. Beim 120:96-Heimerfolg gegen das derzeit schlechteste Team der Liga kam der deutsche Nationalspieler im Schlussviertel knapp zehn Minuten zum Einsatz. Der 2,11 Meter große Power Forward verwandelte zwei von drei Dreiern, gab einen Assist und holte drei Rebounds. Außerdem traf er seine beiden Freiwürfe.

Vor dieser Spielzeit hatten die Lakers Wagner beim Draft ausgewählt - und das gleich in der ersten von mehreren Runden an 25. Stelle. Das garantierte ihm einen Vertrag beim wohl berühmtesten Basketball-Team der Welt. Zuvor hatte er drei Jahre an der University of Michigan gespielt. Ausgebildet wurde Wagner bei Alba Berlin - und feierte dort auch am 2. Oktober 2014 sein Debüt bei den Profis.