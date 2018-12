Kristina Vogels Terminkalender ist prall gefüllt. Die Rehabilitation, die sie in ein neues Leben führt, nimmt viel Zeit in Anspruch. Fast sechs Monate sind nach ihrem schweren Sturz auf der Radrennbahn in Cottbus und der erlittenen Querschnittslähmung vergangen. Ein Sturz, der Vogels Leben veränderte. Jetzt kann die 28-jährige das Unfall-Krankenhaus Marzahn nach sechs Monaten erstmals verlassen – endlich.

Im Januar wird sie nach dem Heimaturlaub dann noch einmal nach Berlin zurückkehren. Die ambulante Reha soll ein weiterer großer Schritt in ihr neues Leben sein. Allzu weit in die Zukunft möchte Vogel aber nicht blicken. "Ich will in Ruhe für mich abwägen, gucken was mein Körper für Fortschritte macht, um mich dann im Leben besser einordnen zu können. Ich will mir Zeit nehmen", so die Olympiasiegerin mit Blick auf ihre Zukunft. Ob sie als Para-Athletin aktiv werden wird, steht daher auch noch nicht fest. Dem Sport möchte sie aber in jedem Fall treu bleiben. Bereits jetzt lässt sie ihre Fans auf ihren Social Media Kanälen an ihrer Rehabilitation und Rollstuhlsport teilhaben.