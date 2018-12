Der Berlin-Marathon ist bunt. Der Berlin-Marathon ist aufregend. Der Berlin-Marathon ist vielfältig. Es gibt wahrlich mehr als einen Grund, sich über die 42,195 Kilometer lange Strecke zu quälen. Ob die einmalige Stimmung am Streckenrand oder das Austesten körperlicher Leidensfähigkeit - das Faszinosum Marathon zieht die Massen an. Über 44 000 Menschen nahmen im Jahr 2018 am größten Lauf-Event Deutschlands teil - und jeder einzelne hat seine Geschichte.

"Jedes Jahr denke ich mir: Dieses Adrenalin, welches die Läufer haben, die gute Laune, das möchte ich einfach selbst erleben", erzählt Victoria. Die 32-jährige Berlinerin ist schon Halbmarathons gelaufen - hat zahlreiche Medaillen zu Hause hängen. "Laufen macht den Kopf frei", schwärmt die Polizistin, mit einem Funkeln in den Augen. 2019 wagt sie den großen Wurf. Doch Victoria und den Marathon verbindet noch viel mehr als der reine Sport: Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Liebesgeschichte.

"Der Marathon im letzten Jahr fällt in die Zeit, in der ich mit meinem Freund zusammen gekommen bin", erzählt Victoria. "Ich habe ihn, wie sich das für Läufer gehört, am Vorabend auf eine Pasta zu mir eingeladen. Am Tag des Laufs stand ich dann mit einem Einhorn-Kostüm am Streckenrand und habe ihn angefeuert - wir haben uns damals so über diesen Einhorn-Hype lustig gemacht", erzählt die Polizistin und beginnt zu lachen.



Wenn Victoria sich die Laufschuhe schnürt und in den Wald aufbricht, zwischen den kahlen Bäumen einen Fuß vor den anderen setzt, wirkt sie im Reinen mit sich. "Ich will einfach ankommen", berichtet sie über ihr Ziel. Aber so richtig will man ihr das nicht abkaufen. "Aer wenn die Zeit besser wird als fünft Stunden, wäre das natürlich schön", schiebt sie nach. Das wiederum kauft man ihr durchaus ab.